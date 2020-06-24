شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور : اتحاد الكرة يغرم الشناوي 10 ملايين جنيه لصالح الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن اتحاد الكرة أصدر قرارا بتغريم أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز بـ 10 مليون جنيه لصالح الزمالك حصل عليها الشناوي من الزمالك لتجديد تعاقده مع الزمالك قبل انضمامه لبيراميدز ، ووجه مرتضي منصور طلب الي سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز بضرورة الضغط علي اللاعب لسداد الغرامة بدلا من إيقافه.

كما وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لاعضاء الجمعية العمومية بالنادي لحرصهم علي سداد اشتراكات العضوية الخاصة بالنادي في مواعيدها، وقال مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : سيتم استلام الكارنيهات الجديدة يوم 1 يوليو المقبل وتحمل شعار الزمالك نادي القرن الحقيقي .. الزمالك نادي الوطنية والكرامة.

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في سياق مختلف تلقي كريم بامبو لاعب الزمالك عرضا شفوياً من الاتحاد السكندري للانضمام لصفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل خروج اللاعب من حسابات الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك منذ بداية الموسم، كما تلقي اللاعب اتصالات من نادي سموحة لاستطلاع رأيه في الانضمام للفريق، إلا ان اللاعب رفض البت في تلك العروض انتظارا لموقف الزمالك من قيده في قائمة الفريق الموسم المقبل من عدمها قبل الدخول في مفاوضات مع أي نادي.