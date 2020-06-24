أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 6 / 2020

شبانه في لايف الخليج 365 :الأندية تهدد الجبلاية بالتعهد وتحمل المسئولية الجنائية لاستئناف الدوري

كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : أن الأندية تهدد اتحاد الكرة وتطالبه بتحمل المسئولية الجنائية في حالة استئناف بطولة الدوري و تعرض أي لاعب أو فرد من أفراد الفريق بفيروس كورونا ، و ذلك لأن هذه الأندية رافضة لعودة الدوري و تضغط على اتحاد الكرة بهذا الأمر لإلغاء المسابقة ، وهذه الأندية تبحث عن مصلحتها فقط.

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مرتضي منصور يعلن موقف الزمالك من عودة النشاط مساء اليوم

يعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عبر قناة النادى الليلة الموقف من القرارات التي صدرت بشأن استئناف النشاط الرياضي وذلك من خلال برنامج زملكاوي في العاشرة مساء.

الأهلي يكشف قرارات اجتماع المجلس ويُرحّب بتصريحات رئيس الوزراء قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب أكد في الاجتماع الذي انتهى منذ قليل على الإلتزام الكامل بتعليمات وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان سلامة كل الأفراد. قررالجهاز الفني للأهلي عقد المحاضرات التى تسبق التدريبات خلال الفترة المقبلة بملعب التتش حيث سيتم تخصيص مكان لعقد هذه المحاضرات سواء كانت نظرية أو بالفيديو بدلاً من عقدها في غرفة خلع الملابس كما كان يحدث من قبل ويأتي قرار الجهاز الفني للحد من التزاحم في مكان مغلق للحد من إنتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي لأكثر من 100 يوم.