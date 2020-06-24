شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف تفاصيل القبض على لاعب الفريق بتهمة الشروع في القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمود المر، المدير التنفيذي للنادي المصري، إن محمود حمد، تورط في قضية شروع في قتل وذلك بالقرب من محل إقامته بالقرب من الإسماعيلية قائلا "اللاعبون في إجازة ونحن علمنا بتلك الأخبار من المواقع ونتابع موقف اللاعب وتأكدنا من القبض عليه و التفاصيل أن اللاعب دخل في مشاجرة بالقرب من منزله واللاعبون في إجازة والنادى غير مسئول عن هذا التصرف من جانب اللاعب".

وأشار محمود المر خلال تصريحات تلفزيوينة إن مجلس إدارة النادي البورسعيدي أرسل مستشار قانوني بعد القبض على محمود حمد لاعب الفريق لتورطه في قضية شروع في قتل قائلا " لم تتضح الرؤية حتى الآن ولكن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع حالة اللاعب و لو ثبتت القضية على اللاعب سيتم إصدار قرار فوري ضده من قبل مجلس إدارة النادي ضده"

من ناحية أخرى ، عقد الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى اجتماعا مع جهازه المعاون بالكامل، عقب إجراء الجميع للمسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا للترتيب للمرحلة المقبلة وتحديد الموعد النهائى للعودة للتدريبات من جديد.

وتوقفت مسابقة الدورى منذ منتصف مارس المقبل بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ بداية العام الحالى ، ثم قرر وزير الشباب والرياضة عودة التدريبات نهاية الشهر الجارى، على أن تعود مسابقة الدورى نهاية يوليو المقبل.

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من ناحية أخرى أجرى لاعبو المصرى البورسعيدى والجهاز الفنى والإدارى، المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيرس كورونا، والتأكد من سلامة الجميع قبل اتخاذ القرار الرسمى بعودة الفريق للتدريبات الجماعية، وذلك عقب اتخاذ وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط الرياضى على أن يتم استئناف مسابقة الدورى بعد يوم 25 من الشهر المقبل.

وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية، تحت إجراءات احترازية مشددة، حيث طُلب من اللاعبين عدم النزول من سياراتهم، والتواجد بها لحين حلول دوره فى الخضوع للمسحة الطبية، وذلك منعًا للتزاحم أو مخالطة اللاعبين لبعضهم البعض.

من المقرر أن تظهر نتيجة العينات التي تم سحبها من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق في غضون 48 ساعة ، قبل أن يتم اجراء المسحة الثانية والتي من المقرر أن يتم اجراءها يوم الأحد المقبل وفقاً للتعليمات الصادرة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري.