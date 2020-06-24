7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 6 / 2020 فى مقدمتها المقاولون: بيراميدز مهتم بطاهر محمد طاهر والأولوية لمن يقدر اللاعب وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعه اليوم مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة المعنية لمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى، أنه في ضوء القرارات التي صدرت اليوم عن اجتماع لجنة الازمات بمجلس الوزراء والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه جارى حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الاوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستئناف كافة المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية وأنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أية مسابقات أو منافسات رياضية . اتحاد الكرة يستعد لإجراء مسحة لاعبي الزمالك ..الخميس انهي مسئولو اتحاد الكرة إجراءات خضوع لاعبي الزمالك للمسحة الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين ، ومن المنتظر أن يجري لاعبو الزمالك المسحة الطبية بعد غد الخميس وفقا لتأكيدات مصدر داخل اتحاد الكرة بان لاعبي الزمالك سيخضعون للمسحة يوم الخميس استعدادا لعودتهم للتدريبات، وتأتي تصريحات مسئولي اتحاد الكرة بشأن موقف لاعبي الزمالك تماشيا مع قرار رئاسة الوزراء اليوم بفتح الأندية الرياضية بداية من السبت المقبل. أندية القسم الثانى ترفض الدورة المجمعة لتحديد الصاعدين للممتاز رفض مندوبو أندية القسم الثانى، اقتراح اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بإقامة دورة مجمعة تتكون من 4 فرق من كل مجموعة بالقسم الثانى، لتتكون الدورة من 12 فريقا، وتصعد الفرق الثلاثة الأولى للدورى الممتاز الموسم المقبل، ويتمسك أندية القسم الثانى بإلغاء دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، وتطبيق مبدأ الجدارة الرياضية لتحديد الفرق الثلاثة الصاعدة إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، بحيث يصعد المتصدرين فى المجموعات الثلاث للدورى الممتاز ، وطلبت الأندية أيضا زيادة عدد الفرق فى الدورى الممتاز "ب" الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقا، بحيث تضم كل مجموعة 16 فريقا. شبانه في لايف الخليج 365 :الأندية تهدد الجبلاية بالتعهد وتحمل المسئولية الجنائية لاستئناف الدوري كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : أن الأندية تهدد اتحاد الكرة وتطالبه بتحمل المسئولية الجنائية في حالة استئناف بطولة الدوري و تعرض أي لاعب أو فرد من أفراد الفريق بفيروس كورونا ، و ذلك لأن هذه الأندية رافضة لعودة الدوري و تضغط على اتحاد الكرة بهذا الأمر لإلغاء المسابقة ، وهذه الأندية تبحث عن مصلحتها فقط. Advertisements الأهلي يكشف قرارات اجتماع المجلس ويُرحّب بتصريحات رئيس الوزراء قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب أكد في الاجتماع الذي انتهى منذ قليل على الإلتزام الكامل بتعليمات وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان سلامة كل الأفراد. الأهلي يعقد محاضرات "الفيديو" في التتش بسبب كورونا قررالجهاز الفني للأهلي عقد المحاضرات التى تسبق التدريبات خلال الفترة المقبلة بملعب التتش حيث سيتم تخصيص مكان لعقد هذه المحاضرات سواء كانت نظرية أو بالفيديو بدلاً من عقدها في غرفة خلع الملابس كما كان يحدث من قبل ويأتي قرار الجهاز الفني للحد من التزاحم في مكان مغلق للحد من إنتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي لأكثر من 100 يوم. أكد المهندس محمد عادل فتحي عصو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الأولوية في بيع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، ستكون لمن يقدر قيمة اللاعب خاصة وأن المقاولون كان يعده لخلافة محمد صلاح في مشواره الاحترافي ، وأضاف عادل في تصريحات لـ الخليج 365: هناك اهتمام من جانب أكثر من نادي داخل وخارج مصر بخدمات طاهر، وهناك اهتمام من جانب بيراميدز.

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