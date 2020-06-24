شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الجبلاية السابق ينتقد قرار عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر احمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تدوينة علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " انتقد خلالها قرار استئناف بطولة الدوري الموسم الحالي، وقال احمد مجاهد علي صفحته : سمعت الأستاذ المتحدث الحكومي و هو يعلن استئناف الدوري تحديدا و يكاد يهدد و يتوعد ففكرت ان أخاطب الأخوة في الاتحاد لارسال المباريات المتبقية ليرتبها سيادته بمعرفته و يضع من يراه مناسبا لإدارة كل مباراة تحكيميا مع تحديد الأطقم المناسبة للڤار.



احمد مجاهد

من ناحية اخري أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة أنه يرفض استئناف النشاط الرياضى واستكمال الدورى العام قبل أن يحصل ناديه على تعهد كتابى من اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم يفيد بتحملهم المسئولية المدنية والجنائية، حال حدوث أى ضرر على اللاعبين والجهاز الفنى والطبى والإدارى.

وشدد عثمان على أن ناديه قد عرض جميع المشاكل التى تعوق ناديه عن استكمال منافسات الدورى العام الموسم الحالى من حيث الإجراءات الاحترازية والمادية.

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وأكمل بأن 13 ناديا فى الدورى العام رفضوا عودة النشاط الرياضى قبل إزالة المشاكل والمعوقات التى تمنعهم من استكمال الموسم الحالى، ووعد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية بحل تلك العقبات وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأضاف رئيس الإسماعيلى أن هناك غموضا فى موقف اللاعبين الاجانب بالفريق، حيث إن الإسماعيلى يضم خمسة محترفين يمثلوا قوة كبيرة من القوام الأساسى وجميعهم متواجدون خارج مصر، وتوقف الطيران يمثل عائقا كبيرا فى عودتهم، وحال عودتهم مطلع الشهر القادم سيمثل مشكلة أخرى بحيث يحتاجون للحجر الصحى لمدة كبيرة قبل العودة للتدريبات.