شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يجتمع بلاعبى طنطا قبل عودة التدريبات في "زمن كورنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا جلسة مع لاعبى الفريق خلال الساعات الماضية بمقر النادى قبل إجراء مسحات العينة الاولى من فيروس كيورونا المستجد أستعدادا لاستئناف النشاط الرياضى و التدريبات الجماعية و مباريات بطولة الدورى المصرى ، وطالب أيمن المزين لاعبى طنطا بالانتظام فى التدريبات المنزلية و وجه مجلس الإدارة إلى حل بعض المشاكل التى تواجه اللاعبين والمستحقات المتاخرة لديهم وذلك فى ظل الاستعدادات لاستئناف التدريبات الجماعية .

وأجري لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا وجميع أفراد الجهاز الفني المسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية من أجل استئناف النشاط الرياضي من جديد.