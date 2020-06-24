شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 18 مواجهة متبقية للزمالك فى مسابقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر بشغف عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة متابعى "الإيجيبشن ليج" عودة المنافسات الرسمية للمسابقة، بعد توقف طالت مدته، وتحديدًا منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورونا، ومازالت المناوشات جارية بين الأندية واتحاد الكرة المصرى حول استئناف مسابقة الدورى بالموسم الحالى وعدم إلغائها، خاصة وأن الدولة المصرية مُصرة على عودة الحياة لطبيعتها مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وفى حالة عودة مسابقة الدورى سيكون أمام فريق الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة، 18 مباراة لم يخوضها، حيث خاض أبناء ميت عقبة 16 مواجهة حققوا الفوز فى 9 وتعادلوا فى 4 وخسروا 3، وأحرز اللاعبون 22 هدف وسكنت شباكه 13 هدف.

وكانت أخر مباراة خاضها الزمالك قبل توقف مسابقة الدورى بسبب انتشار فيرس كورونا، الإسماعيلى فى الجولة الـ 17 وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1، ثم انسحب الزمالك بعدها من مواجهة الأهلى ليتم احتساب نقاط المباراة للمارد الأحمر، وتوقفت المسابقة بعد ذلك.

وينتظر الزمالك 18 مواجهة وهم كالتالى..

الاتحاد السكندرى × الزمالك

الزمالك × المصرى البورسعيدى

الزمالك × مصر المقاصة

نادى مصر × المقاصة

الزمالك × الأهلي

المقاولون العرب × الزمالك

الزمالك × إنبى

Advertisements

بيراميدز × الزمالك

الزمالك × طلائع الجيش

سموحة × الزمالك

الزمالك × الإنتاج الحربى

أسوان × الزمالك

الزمالك × طنطا

الزمالك × الجونة

المصرى البورسعيدى × الزمالك

الزمالك × وادى دجلة

حرس الحدود × الزمالك

الزمالك × الإسماعيلى