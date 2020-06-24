شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحدد أول يوليو موعداً لعودة تدريبات المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال يوم 1 يوليو المقبل ليكون اول يوم عودة الفريق للتدريبات الجماعية عقب قرار رئاسة الوزراء بعودة النشاط الرياضي وعودة الدوري بداية من 25 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفني بالتواصل مع اللاعبين اليوم بعد غياب فترة طويلة بسبب الاعتراض علي أزمة المستحقات المالية المتأخرة منذ فترة، وأبلغ إيهاب جلال لاعبيه بموعد اول تدريب للفريق وهو 1 يوليو المقبل في الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي.

من ناحية أخري يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة لإجراءات المسحة الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا صباح اليوم في استاد الدفاع الجوى، وذلك في اطار استعدادات الفرق لاستئناف النشاط، وقام الجهاز الإداري لفريق المقاصة بإبلاغ اللاعبين بموعد المسحة غدا تحت اشراف اتحاد الكرة

في سياق مختلف أكد بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن ناديه تأثر كثيرًا بإيقاف النشاط الرياضى منذ ثلاثة أشهر بسبب تفشى وباء كورونا الذى ضرب العالم بأجمعه منذ بداية العام الحالى وأدى لتجميد النشاط الرياضى فى العالم كله ، وأضاف سليم فى تصريحات تليفزيونية انه يطالب بدعم الدولة للنشاط الرياضي مثل قطاعات السياحة والنقل والطيران، مؤكدًا أن الأندية قاربت على الإفلاس بسبب توقف الموارد المالية التي تعتمد عليها بسبب انتشار فيروس كورونا .