شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يكشف سر ابتعاده عن تدريب الأهلى.. و سر إنجازات الحضري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق ماريتيمو البرتغالى، سبب عدم توليه قيادة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى الفترة السابقة خلفًا لحسام البدرى، مؤكدًا إن إدارة القلعة الحمراء تواصلت معه، ورحب فى البداية بتولى قيادة أكبر نادى فى مصر والقارة الأفريقية والوطن العربى -حسب قوله- إلا إن الأمور توقفت بسبب بعض المشاكل العائلية وبالتحدد مرض والده الذى أجبره على البقاء معه وعدم السفر إلى مصر.

أضاف جوزيه جوميز خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه كان يتمنى تولى قيادة الأهلى، خاصة وإنه يعلم الكثير عن شعبيته الجماهيرية الجارفة، وطبيعة لاعبيه القتالية والتى تبحث دائمًا عن التتويج بالبطولات.

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وعن فترة تدريبه لعصام الحضرى وعماد متعب ومصطفى فتحى خلال قيادته لفريق التعاون السعودى، قال جوزيه: "علمت لماذا الحضرى أصبح أسطورة بعد أن قمت بتدريبه، فهو لاعب محترف لأبعد الحدود ولذلك فهو يستطيع الاستمرار فى الملاعب رغب كبر سنه".

وعن عماد متعب قال: "القناص موهبة فاذة ويمتلك مقومات المهاجم السوبر ولديه موهبة فى كيفية توجيه الكرة وهز شباك الخصم"، كذلك مصطفى فتحى فهو لاعب مميز ولديه امكانيات فريدة، وفى حالة إختيار لاعب للإحتراف فى ماريتيمو سيقع الاختيار على مصطفى خاصة وإنه يستطيع التألقم مع الفريق البرتغالى.