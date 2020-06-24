شكرا لقرائتكم خبر عن رامي سعيد: باسم على أفضل من أحمد فتحى والمحمدى لا يستحق الدورى الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتقد رامي سعيد الظهير الأيمن لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي والمنتقل الى بيراميدز بداية الموسم المقبل قائلا "أحمد فتحي مش باك رايت أصلا وهو مدافع جيد أو لاعب وسط و أحمد فتحي لاعب جيد وكبير ولديه خبرات عالية ولكن هو بنقصه فنيات الباك رايت وهي جودة العرضيات وأرى أن باسم علي هو أفضل ظهير أيمن في مصر ويستحق العودة للأهلي".

وأضاف رامى سعيد خلال تصريحات تلفزيوينة أن أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي، ولاعب منتخب مصر لا يستحق اللاعب فى الدورى الانجليزى قائلا " أحمد المحمدي ميستحقش التواجد في الدوري الإنجليزي حاليا" ، وأشار رامى سعيد أنه يوجد لاعبين بفريق الاهلى لا يستحقون أرتداء الفانلة الحمراء قائلا " نص لاعبي الأهلي أيضا ملهومش لازمة وميستحقوش الأهلي ولا كل الملايين دي " .

من ناحية أخرى ، أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن إجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذى عقد الثلاثاء، تطرق لمناقشة كيفية إعادة فتح الأندية واستقبال الأعضاء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مجلس القلعة الحمراء يسعى جاهدًا من أجل دعم قرارات الدولة التى تهدف لعودة الأنشطة الرياضية بشكل طبيعى كما كانت عليه قبل أزمة أنتشار فيرس كورونا، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

أضاف مرجان خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن الأهلي ينفذ قرارات الدولة، وملتزمون بالبروتوكول الصحى الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيرس كورونا.

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وأوضح المدير التنفيذى للقلعة الحمراء، أن التدريب الجماعى الأول للفريق الكروى الأول الذى سيقام غدًا الأربعاء، سيكون مغلق ولن يسمح بدخول الصحفيين والإعلاميين مقر النادى منعًا لحدوث زحام، وسيتكفل المركز الإعلامى للنادى بنقل كل الكواليس والتفاصيل للصحافة والإعلام.

وقررالجهاز الفني للأهلي عقد المحاضرات التى تسبق التدريبات خلال الفترة المقبلة بملعب التتش حيث سيتم تخصيص مكان لعقد هذه المحاضرات سواء كانت نظرية أو بالفيديو بدلاً من عقدها في غرفة خلع الملابس كما كان يحدث من قبل ويأتي قرار الجهاز الفني للحد من التزاحم في مكان مغلق للحد من إنتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي لأكثر من 100 يوم.

ويبدأ الاهلي التدريبات اليوم الأربعاء وسيقودها ديفيد سيزار المدرب العام للفريق لحين عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من بلاده حيث يقضي أجازة هناك تستغرق عدة أيام

وإستقر الجهاز الفني على إستبدال مواعيد التدريبات بين المجموعتين ، وشدد الجهاز على ضرورة إتباع تعليمات والإرشادات الطبية خلال الفترة المقبلة .