شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ بديلاً لـ"فايلر" فى اجتماع اتحاد الكرة مع مدربى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى، عن ممثل فريق المارد الأحمر الذى سيحضر اجتماع مدربى الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية غدًا الأربعاء، لمناقشتهم حول قرار عودة الدورى ورؤيتهم لفترات الإعداد قبل استئناف الدورى يوم 25 يوليو المقبل، بناءً على تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأكد محمد مرجان خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء سيكون ممثلاً عن النادى الأهلي فى اجتماع الغد، نظرًا لعدم تواجد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى القاهرة حاليًا، وسفره إلى بلاده منذ أيام لقضاء أجازة قصيرة ثم العودة من جديد.

وترغب اللجنة الخماسية فى الاستماع إلى وجهة نظر المديرين الفنيين للأندية قبل تحديد الموعد النهائى لعودة الدورى، خاصة أنه لا يوجد موعد نهائى حتى الآن لاستئناف الدورى، حيث من المرجح استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك .

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فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق.

وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى على مدار 3 أيام، تمهيداً لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو المقبل بعد التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة.

ويأتى على رأس هذه الملاحظات موعد عودة الدورى، حيث أبدى عدد كبير من الأندية اعتراضه على هذا الموعد وطالبوا بتأخير انطلاق المسابقة لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بحيث يحصل اللاعبون على فترة إعداد أطول منعا للإصابات التى من المتوقع أن تضرب اللاعبين بعد توقف الدورى لمدة 3 أشهر.

كما يتضمن تقرير اتحاد الكرة أزمة التكلفة المالية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والطبية تمهيدا لعودة النشاط، بعدما أبدى جميع الأندية عدم القدرة على تحمل هذه التكلفة فى ظل الأزمة المالية الراهنة بسبب جائحة كورونا، ويتطرق التقرير إلى أزمة اللاعبين المحترفين فى الخارج والذين يتواجدون حاليا خارج مصر ومن الصعب عودتهم فى الوقت الحالى بسبب توقف حركة الطيران، وغيرها من الملاحظات مثل تحفظ الاندية على تحمل مسئولية أى إصابة داخل النادى بفيروس كورونا بعد عودة النشاط حيث طالبت الأندية بان تتحمل وزارة الرياضة واتحاد الكرة المسئولية، بجانب مراعاة عدم تأثر الموسم المقبل باستكمال الموسم الجارى وتسوية ديون الأندية عن الموسم الحالى.