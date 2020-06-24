شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: الكارنيه الجديد عليه شعار الزمالك نادي القرن ..والوطنية والكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لاعضاء الجمعية العمومية بالنادي لحرصهم علي سداد اشتراكات العضوية الخاصة بالنادي في مواعيدها، وقال مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : سيتم استلام الكارنيهات الجديدة يوم 1 يوليو المقبل وتحمل شعار الزمالك نادي القرن الحقيقي .. الزمالك نادي الوطنية والكرامة.



كارنيه الزمالك الجديد

في سياق مختلف تلقي كريم بامبو لاعب الزمالك عرضا شفوياً من الاتحاد السكندري للانضمام لصفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل خروج اللاعب من حسابات الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك منذ بداية الموسم، كما تلقي اللاعب اتصالات من نادي سموحة لاستطلاع رأيه في الانضمام للفريق، إلا ان اللاعب رفض البت في تلك العروض انتظارا لموقف الزمالك من قيده في قائمة الفريق الموسم المقبل من عدمها قبل الدخول في مفاوضات مع أي نادي.

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من ناحية أخرى اعلن الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق شفاء زوجته من فيروس كورونا بعد إصابة زوجته وابنته الأيام الماضية، وقال الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"الحمد لله رب العالمين..زوجتي وبنتي زينة سلبية المسحة وغدا نتيجة مسحة مروان وأنا إن شاء الله.. وبشكر كل الناس اللي دعولي من كل قلبي وأتمني الشفاء لكل مريض والحمد والشكر لله رب العالمين".

فيما بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في إعادة ترتيب دولاب الأجانب داخل الفريق بعد اقتراب انهاء التعاقد مع الثنائي أري بابل وحمزة المثلوثي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث أصبح الزمالك في حالة إتمام التعاقد مع الثنائي في حاجة إلى الاستغناء عن أحد الأجانب المقيدين في قائمته من الرباعي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي وكاسونجو كابونجو.