شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الإسماعيلي: نحتاج 6 أسابيع إعداد قبل المباريات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عطيتو أبو عراقي عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن قرار عودة الدوري يوم 25 يوليو المقبل يعتبر أمر صعب في ظل حاجة الفرق لـ 6 أسابيع علي الأقل كفترة إعداد قبل خوض اول مباراة رسمية في ظل فترة التوقف الطويلة التي تخطت الشهور الثلاثة، وقال عضو الإسماعيلي في تصريحات عبر قناة الزمالك انه يتوقع عدم انتهاء الدوري في حالة استئناف الموسم الحالي قبل شهر يناير المقبل وهو ما يجعل إلغاء الموسم الحالي أ ىمر ضروري.

من جانيه أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة أنه يرفض استئناف النشاط الرياضى واستكمال الدورى العام قبل أن يحصل ناديه على تعهد كتابى من اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم يفيد بتحملهم المسئولية المدنية والجنائية، حال حدوث أى ضرر على اللاعبين والجهاز الفنى والطبى والإدارى.

وشدد عثمان على أن ناديه قد عرض جميع المشاكل التى تعوق ناديه عن استكمال منافسات الدورى العام الموسم الحالى من حيث الإجراءات الاحترازية والمادية.

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وأكمل بأن 13 ناديا فى الدورى العام رفضوا عودة النشاط الرياضى قبل إزالة المشاكل والمعوقات التى تمنعهم من استكمال الموسم الحالى، ووعد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية بحل تلك العقبات وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأضاف رئيس الإسماعيلى أن هناك غموضا فى موقف اللاعبين الاجانب بالفريق، حيث إن الإسماعيلى يضم خمسة محترفين يمثلوا قوة كبيرة من القوام الأساسى وجميعهم متواجدون خارج مصر، وتوقف الطيران يمثل عائقا كبيرا فى عودتهم، وحال عودتهم مطلع الشهر القادم سيمثل مشكلة أخرى بحيث يحتاجون للحجر الصحى لمدة كبيرة قبل العودة للتدريبات.

واختتم عثمان حديثه بأن اللجنة الخماسية يجب أن تعيد النظر فى قرار عودة النشاط الكروى وأن تعمل على حل جميع المشكلات التى تعوق الأندية حتى يتم عودة النشاط بشكل لا يمثل خطرا على أرواح اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، ومن الأفضل تحديد موعد لاحق لبداية دورى الموسم الجديد بعد انخفاض حدة العدوى من الفيروس وسيطرة الدولة المصرية على الوباء بشكل كامل، وذلك حرصا على سلامة الجميع.