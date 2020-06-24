شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد : 4 حكام أصيبوا بكورونا و ندرب الحكام على تقنية VAR عشان متنساش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أنه يوجد 4 حكام أصيبوا بفيروس كيورونا خلال الفترة الماضية وتم شفاء 3 منهم والتواصل مع الحكم المصاب بسبب تواجده فى بمدينة قنا لاستخراج بعض التصريحات اللزامة لتواجد فى أحد مستشفيات العزل الصحى .

وأوضح وجيه أحمد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة اون تايم سبورت أنه يتم تدريب الحكام على تقنية " VAR " للتذكير على القوانين الخاصة بها وسوف يتم عمل مسحات لجميع الحكام قبل المعسكرات التى أعدها لهم قبل مباريات بطولة الدورى المصرى

تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، بطلب إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لإقامة معسكر لمدة 10 أيام لتجهيز الحكام لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وكشف مسئولو اللجنة أن الحكام يتدربون بشكل فردى حاليا، واللجنة طلبت توفير معسكر لمدة 10 أيام قبل موعد انطلاق الدورى الممتاز، كما أوضح مسئولو اللجنة أن المعسكر سيشهد تذكير الحكام ببعض جوانب القانون وكذلك تقنية الفيديو.

وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، خطابات رسمية إلى جميع المناطق والفروع على مستوى الجمهورية، لإخطار الحكام بالخضوع لاختبار وزن خلال شهر من الآن، استعدادا لعودة مسابقة الدورى العام يوم 25 يوليو المقبل، بعد تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث ترغب لجنة الحكام فى بدء تأهيل وتجهيز الحكام لاستئناف الدورى بعد فترة التوقف التى وصلت لـ3 أشهر.

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واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عقب سلسلة الاجتماعات مع الأندية، على استئناف مسابقة الدورى الممتاز عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديدا فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لمنح الفرصة للأندية للاستعداد للمسابقة بعدما تحفظت الأندية على عودة البطولة يوم 25 يوليو المقبل بداعى حاجتهم إلى أكثر من 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بجانب عودة اللاعبين المحترفين من الخارج بعد فتح الطيران أول يوليو المقبل.

وحددت اللجنة الخماسية شهرين ونصف الشهر للفترة المتبقية من عمر الدورى العام، على أن تنتهى المسابقة فى شهر أكتوبر المقبل، وشهدت اجتماعات أندية الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدورى، اقتراح الأندية بأن ينتهى الدورى الحالى فى شهر أكتوبر أو نوفمبر، على أن يقام الدورى فى الموسم المقبل بنظام المجموعتين وهو ما وافق عليه النادى الأهلى ممثلا فى محمود الخطيب رئيس النادى خلال اجتماعه مع الجبلاية ظهر الثلاثاء، بحيث ينتهى الدورى الجديد فى شهر يونيو أى قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021.