شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزاراء: قرار استكمال الدورى "نهائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزاراء أن قرارعودة النشاط الرياضى تم أصدارة اليوم وأستئناف بطولة الدورى المصرى لكرة القدم و كأس مصر هذا الموسم وليس موسم جديد وأن قرار العودة لا يأتى بطلب من أحد الأندية و لكن قرار المسئولين فى الدولة .

وأوضح نادر سعد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أن عودة النشاط الرياضى قرار دولة ولابد من التزام الجميع به فى ظل أجراء الاشتراطات الاحترازية التى وضعتها وزارة الصحة لمكافحة فيروس كيورونا المستجد التى تسبب فى توقف النشاط الرياضى لمدة اكثر من 3 شهور .

وأشار نادر سعد أن الدولة لا تسمح بأى خطورة على صحة المواطنين وأنه على الأندية التحكم فى أعداد الاعضاء و التواجد داخل المطاعم و الالتزام بالتباعد الاجتماعى داخل مقر الاندية .

فيما أكد الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن المجلس لم يتلقى أى خطاب من أى نادٍ بالدورى الممتاز، يفيد برفضه استئناف مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى، موضحًا أن قرار عودة النشاط الرياضى ومسابقة الدورى "قرار نهائى" لا رجعة فيه، خاصة وإنه توجه الدولة المصرية.

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أضاف نائب رئيس اللجنة الخماسية، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن كرة القدم تختلف عن أى ألعاب أخرى وكل اتحاد سيد قراره، وأن اللجنة الخماسية قررت عودة استئناف المسابقة.

تابع جمال محمد على حديثه، مشيرًا إلى إنه تم وضع سيناريو لإستئناف مسابقة الدورى من حيث تحديد البداية والنهاية وكيف سيتم التعامع فى المباريات المتبقية خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يت عرضه على المديرين الفنيين لفريق الدورى الممتاز خلال الاجتماع الذى سيعقد غدًا الأربعاء فى مقر الجبلاية لمناقشة هذا السيناريو.

وأجرى أعضاء اللجنة الخماسية اتصالات بمسئولى استاد القاهرة الدولى، للاستفسار عن جاهزية أرضية الملعب من أجل استقبال مباريات بطولة الدورى لهذا الموسم، على بداية شهر أغسطس المقبل، وأكد مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولى علي جاهزية أرضية الملعب منتصف يوليو المقبل، حيث جار الانتهاء من صيانة الملعب وزراعة البذور الصيفية ليصبح الاستاد جاهزاً لاستضافة المباريات بشكل طبيبعى.

واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.