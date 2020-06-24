اليد يخاطب المركز الأولمبي لإقامة معسكر مغلق أول يوليو استعدادا لمونديال 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر ، مسئولي المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية والمنتخبات بالمعادي، لإقامة معسكر مغلق للمنتخب الأول ابتداءا من أول يوليو المقبل ، استعداداً لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير 2021 ، وأبلغ اتحاد اليد ، مسئولي المركز الاولمبي ، أن المعسكر سيقتصر علي تدريبات اللياقة البدنية في مضمار ألعاب القوي دون استخدام الصالات المغلقة . يواصل مسئولو المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية والمنتخبات بالمعادى تعقيم كل منشآت المركز والصالات الرياضية وملاعب التدريبات والفندق وقاعات الاجتماعات استعداداً لتدريبات اللاعبين والمنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 . وأكد عاطف حمود مدير المركز الأولمبى أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر فى كل أنحاء المركز، حيث يتم تعقيم الفندق والغرف والمطعم فى ظل الاستعداد لاستقبال لاعبى المنتخبات المختلفة مع عودة النشاط الرياضي بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد Advertisements وأضاف مدير المركز الأولمبى أن المركز يستعد لاستقبال اللاعبين، من مختلف المنتخبات والألعاب، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى، مشيراً إلى أن المركز سيفتح أبوابه لاستقبال لاعبى المنتخبات من مختلف اللعبات الرياضية، بدءا من يوم 1 يوليو المقبل، خاصة أن هذه الفترة يتم تجهيز المركز والانتهاء من أعمال الصيانة والتعقيم بكل أنحائه وأرجائه، لضمان سلامة المترددين عليه من لاعبين ومدربين، وغيرهم ممن ينتمون للمنظومة الرياضية.

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