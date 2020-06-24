شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: غلق أول تدريب جماعى.. وندعم الدولة لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن إجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذى عقد اليوم الثلاثاء، تطرق لمناقشة كيفية إعادة فتح الأندية واستقبال الأعضاء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مجلس القلعة الحمراء يسعى جاهدًا من أجل دعم قرارات الدولة التى تهدف لعودة الأنشطة الرياضية بشكل طبيعى كما كانت عليه قبل أزمة أنتشار فيرس كورونا، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

أضاف مرجان خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن الأهلي ينفذ قرارات الدولة، وملتزمون بالبروتوكول الصحى الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيرس كورونا.

وأوضح المدير التنفيذى للقلعة الحمراء، أن التدريب الجماعى الأول للفريق الكروى الأول الذى سيقام غدًا الأربعاء، سيكون مغلق ولن يسمح بدخول الصحفيين والإعلاميين مقر النادى منعًا لحدوث زحام، وسيتكفل المركز الإعلامى للنادى بنقل كل الكواليس والتفاصيل للصحافة والإعلام.

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وقررالجهاز الفني للأهلي عقد المحاضرات التى تسبق التدريبات خلال الفترة المقبلة بملعب التتش حيث سيتم تخصيص مكان لعقد هذه المحاضرات سواء كانت نظرية أو بالفيديو بدلاً من عقدها في غرفة خلع الملابس كما كان يحدث من قبل ويأتي قرار الجهاز الفني للحد من التزاحم في مكان مغلق للحد من إنتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي لأكثر من 100 يوم.

ويبدأ الاهلي التدريبات غداً الأربعاء وسيقودها ديفيد سيزار المدرب العام للفريق لحين عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من بلاده حيث يقضي أجازة هناك تستغرق عدة أيام

وإستقر الجهاز الفني على إستبدال مواعيد التدريبات بين المجموعتين ، وشدد الجهاز على ضرورة إتباع تعليمات والإرشادات الطبية خلال الفترة المقبلة .