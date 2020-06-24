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سيراميكا كليوباترا يعلن التمسك باستمرار هيثم شعبان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، تمسك مجلس إدارة النادي باستمرار هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول، في الفترة المقبلة، وذلك بعد تلقيه عدد من العروض العربية و من أندية الدوري الممتاز.

 

وأشار البطاوي إلى أن عقد نادي سيراميكا كليوباترا مع هيثم شعبان مستمر للموسم المقبل، ولا توجد أي نية للتفريط فيه، مشيدا بالاستقرار الفني الذي يعيشه النادي طوال الموسم المتوقف، وهو ما أدى إلى تصدر الفريق جدول ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

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وقال البطاوي في تصريحات صحفية : "هيثم شعبان تلقى عدد من العروض في الفترة الحالية، ولكن إدارة النادي متمسكة ببقائه، وهو ما يتماشى مع رؤية ورغبة المدير الفني ذاته، الذي يضع هدفا نصب عينيه وهو قيادة الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز، والاستمرار مع الفريق في دوري الأضواء والشهرة".

 

وأكد البطاوي على أن إدارة النادي منحت ولازالت تمنح هيثم شعبان كافة الصلاحيات في اختيار الجهاز المعاون له، وكذلك اللاعبين والعناصر الفنية التي تتوافق مع فكره وخططه.

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