شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلطان : 15 ناديا قام بمسحات العينة الأولى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، عن قيام 15 ناديا بإجراء المسحة الأولى المخصصة لفيروس كيورونا المستجد استعدادا لعودة التدريبات الجماعية واستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى .

وأوضح محمد سلطان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أنه تم الكشف عن نتيجة 5 أندية فقط حتى الان و يتبقى 8 أندية من الدورى المصرى و الذى ظهر سلبية جميع نتائج و تم أيضا عمل التحليل من قبل أندية بيراميدز و الجونة من معامل خاصة بيهم و يتبقى فقط الزمالك و الإسماعيلى و أف سى مصر .

Advertisements

وأشار محمد سلطان أن يوجد بعض الإجراءات الاحترازية للاعبين خلال تواجهم الى المباريات و داخل غرف الملابس وسوف يتم عمل مسحات بشكل عشوائى للاعبين خلال بطولة الدورى المصرى و الذى يتم ظهور إصابته بفيروس كيورونا يتم عزلة لمدة 15 يوما .

فيما أجرى أعضاء اللجنة الخماسية اتصالات بمسئولى استاد القاهرة الدولى، للاستفسار عن جاهزية أرضية الملعب من أجل استقبال مباريات بطولة الدورى لهذا الموسم، على بداية شهر أغسطس المقبل، وأكد مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولى علي جاهزية أرضية الملعب منتصف يوليو المقبل، حيث جار الانتهاء من صيانة الملعب وزراعة البذور الصيفية ليصبح الاستاد جاهزاً لاستضافة المباريات بشكل طبيبعى.

واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.