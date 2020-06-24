ملف الثلاثاء.. موعد الإعلان عن عودة الدوري.. وحقيقة إصابة أزارو بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدها يوم الثلاثاء 23 يونيو:
مصدر بالزمالك لمصراوي: كارتيرون يحضر اجتماع اتحاد الكرة.. وجلسة مع الشيشيني
اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن عودة الدوري
اللجنة الطبية باتحاد الكرة: اجرينا مسحات لـ 13 ناديًا.. وننتظر موقف الزمالك
مرتضى منصور: كارنيه الزمالك الجديد يحمل عبارة "نادي القرن الحقيقي"
رئيس لجنة الحكام يكشف موقفه من البقاء في منصبه
وكيل أزارو يكشف حقيقة إصابته بكورونا.. ويوضح مصيره مع الأهلي
الطويلة: لا يجب ربط اسم الدولة بقرار استكمال الدوري
اتحاد الكرة يشدد: قرار استكمال الدوري لا رجعة فية
"الموسم الحالي".. متحدث مجلس الوزراء ينهي الجدل حول قرار استكمال الدوري
خاص.. طلب من الزمالك للاعبيه تحسبا لإجراء المسحة
محمد مرجان: مران الأهلي الأول سيكون مغلق لسلامة اللاعبين
أتلتيكو مدريد يهزم ليفانتي في الدوري الإسباني
مجلس الوزراء يوضح.. هل تسري نسبة 25% من الاستيعاب على الأندية الرياضية؟
باريس سان جيرمان: اكتشفنا إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا
راكيتيتش يقود برشلونة لصدارة مؤقتة بهدف في أتليتك بيلباو
الدوري الإنجليزي.. تعادل ليستر وبرايتون سلبياً
نجل أبو تريكة يظهر في قائمة العربي القطري
بالصور.. بيراميدز يخوض مرانه الأول استعداداً لاستئناف النشاط
تصل لـ10%.. مصر تفرض رسم تنمية الموارد عقود الرياضيين
مجلس الوزراء يعلنها: عودة الدوري "قرار دولة"
الأهلي: ندعم قرارات رئيس الوزراء.. ولا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية
مدرب ريال مدريد السابق: تعرفت على الكرة المصرية عن طريق هذا الثنائي
بايرن يعوض جماهيره بجولة افتراضية بعد إلغاء رحلته الأسيوية
الاتفاق تم.. آرثر من برشلونة إلى يوفنتوس بـ80 مليون يورو
"لم أهرب من الأهلي".. لاعب الشارقة يكشف حقيقة تفاوض الزمالك معه
"موعد العودة والنهاية والموسم الجديد".. الاتحاد المغربي يحسم مصير الدوري رسميًا
بعد إصابته في الركبة.. مانشستر سيتي يعلن سفر أجويرو لبرشلونة
وزير الرياضة: لا صحة لإلغاء أي مسابقات.. وعلى الاتحادات الرياضية تنفيذ القرارات
كلوب: صلاح جاهز لمواجهة بالاس.. وأتساءل كيف ابتعدنا عن سيتي بفارق 20 نقطة
ناجي يؤيد قرار عودة الدوري.. ويتساءل: متى أنهينا البطولة في موعدها؟!
أول تعليق من عمر مرموش بعد تمديد تعاقده مع فولفسبورج
العشري: أؤيد فكرة بدء موسم جديد.. حالة اللاعبين البدنية لن تتحمل
لتقليص مباريات الموسم المقبل.. الاتحاد الإنجليزي يدرس إلغاء كاراباو وإجراء تغييرات أخرى
جوارديولا عن تتويج ليفربول في ملعب الاتحاد: لا يهمني.. هم الأبطال
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