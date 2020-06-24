ميدو: الأهلي الأحق بالدوري.. ويحارب من أجل 112 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ومصر المقاصة، أن النادي الأهلي يعد الأكثر أحقية بالتتويج بلقب دوري WE المصري خلال الموسم الجاري.

وأشار ميدو في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الأهلي يحارب من أجل عودة النشاط للدوري لعدم الوقوع في خسارة اقتصادية كبيرة.

وقال ميدو: "الأهلي هو أكثر فريق يستحق التتويج بلقب الدوري، هو الأفضل فنيًا وعلى صعيد الاستقرار".

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وأكمل: "كنت أتمنى أن تقرر الدولة ومجلس الوزراء عودة النشاط، على أن تترك أمر المسابقات لاتحاد الكرة المصري".

وأضاف: "لا يوجد لائحة تمنح الأهلي لقب الدوري إذا لم يستكمل، ولذلك كنت معترض على الأمر لأنه في غياب اللائحة لا يجوز الاختراع".

واختتم: "الأهلي لا يحارب لعودة الدوري بسبب إضافة لقب فقط، لكنه سيتعرض لخسارة 112 مليون جنيه لدى الشركة الراعية، وهو أكثر المتضريين اقتصاديًا".