ميدو يكشف تفاصيل مشادته مع دروجبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

رد أحمد حسام "ميدو" على تصريحات جوزيه أنيجو المدرب السابق لنادي مارسيليا، والتي تحدث خلالها عن مشادة بين المصري والإيفواري ديديه دروجبا منذ سنوات ماضية.

وأبدى ميدو استياءه مما وصفه بـ"السرد الخاطيء للواقعة" خلال تصريحاته عبر قناة صدى البلد، قبل أن يكشف عن الرواية الصحيحة للأمر.

وكان أنيجو قد تحدث عن مشادة قوية بين ميدو ودروجبا، حيث قال: "ميدو كان معتادًا على المزاح الغريب والعجيب، وقام بذلك مع أحد مضيفي الطيران، لكن دروجبا لم يقبل بذلك مما أدى لمشادة اهتزت لها الطائرة".

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وقال ميدو: "لدي عتاب لأنيجو، لأنه لا يجوز أن يسرد تفاصيل واقعة حدثت سرًا بهذا الشكل، بالإضافة إلى أن حديثه خاطيء في الكثير من الأمور ولكن يبدو أنه متأثر بما يمر به منذ فترة".

وأكمل: "وقتها كنا عائدين من رين بعد هزيمة بأربعة أهداف لثلاث، ووقتها سجلت هدفًا ودروجبا اثنين، وتعرضت للإصابة وقمت بوضع الثلج على قدمي".

وأوضح: "أثناء وضع الثلج كنا في الطائرة وقمت بوضع قدمي على الكرسي الذي أمامي، ولكن المضيفة طالبتني بتعديل وضع جلستي، فقمت بالرد عليها بأنه لا مشكلة في ذلك لأنني مصاب وحدثت مشادة".

واختتم: "لم يكن الأمر بسبب دعابة مع المضيفة كما ذكر المدرب، وهنا تدخل دروجبا فطالبته بعدم الحديث مما أدى إلى المشادة بيننا".