"تحدث كأهلاوي".. مرتضى منصور ينتقد تصريحات متحدث مجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحات نادر سعد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، وأشار الى أن قرار الحكومة لا يتعلق باستكمال الدوري لكن عودة النشاط، مؤكداً أنه تحدث كمشجع للأهلي.

وكان متحدث مجلس الوزراء قد أشار الى أن نص قرار رئيس الوزراء هو استكمال دوري وكأس الموسم الحالي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الزمالك" "ما قاله متحدث مجلس الوزراء لا يصح، هو يمثل الحكومة المصرية ومع احترامي له لا يجب أن يستفز الجماهير، تناول أمر عودة الدوري بشكل غير صحيح وتحدث كمشجع للنادي الأهلي".

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واستمر "قرار رئيس مجلس الوزراء خاص بعودة النشاط وليس استكمال الدوري".

وشدد "ما يحدث في الإعلام مؤخراً وما يثار عن استكمال الدوري الهدف منه ارضاء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فقط لا غير".

وأضاف "نحن لن نترك حقوقنا، الزمالك الجديد مختلف، حصلنا على حكم بالزام أحمد الشناوي برد 10 مليون جنيه وأطالب رئيس بيراميدز بالتدخل، بعد 10 أيام ملف نادي القرن سيكون أمام المحكمة الرياضية، وأيضا ملف خصم 3 نقاط من الزمالك بسبب قمة الأهلي والسباب العنصري ضد شيكابالا".

واختتم "يوم الأربعاء هناك اجتماع طارئ لمجلس الإدارة بحضور كارتيرون مدرب الفريق وشيكابالا بصفته قائد الفريق، المدرب واللاعبون هم اصحاب قرار اللعب، هم في وجه كورونا، لو كاريترون قال نشارك فليكتب ورقة ويتحمل المسؤولية وسنلعب، لو رفض المدرب وقائد الفريق، لن نلعب مع احترامي للدولة".