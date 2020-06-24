مرتضى منصور: أنهينا 4 صفقات سوبر.. ويتبقى واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، حسم النادي تعاقده مع أربعة لاعبين وصفهم بـ"السوبر"، مشيرا إلى أنه يتبقى إنهاء صفقة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الفريق.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك": "أنهينا أمس صفقتين من العيار الثقيل، وأشكر فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية على إنهائهما وعلى الالتزام بعدم الكشف عن هويتهما".

وأضاف: "وصل العدد حتى الآن إلى أربعة صفقات سوبر، وأهنئ الزمالك على تلك التدعيمات، مبروك لجماهير النادي".

Advertisements

وتابع: "يتبقى صفقة أخرى نسعى إلى حسمها، ويعمل على ذلك فاروق جعفر مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "نعمل معا ونساعد بعضنا البعض، إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة رغم أنه الأكبر سنا يساعد أمير مرتضى، والكلف يعمل على ملف خاص كفريق واحد، وهو سبب نجاحنا".

يُذكر أن الزمالك ارتبط اسمه بالتعاقد مع عدة لاعبين في الميركاتو الصيفي المثل، على رأسهم التونسي الدولي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي التونسي، وآري بابل مهاجم بريميرو دي أوجستو الأنجولي.