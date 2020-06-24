مجاهد يسخر من متحدث مجلس الوزراء بشأن استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سخر أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزاراء المصري، نادر سعد، بشأن التشديد على أن عودة الدوري المصري قرار دولة.

وكتب مجاهد، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء: "سمعت الأستاذ المتحدث وهو يعلن استئناف الدوري تحديدا، ويكاد يهدد ويتوعد".

وأضاف: "ففكرت أن أخاطب الأخوة في اتحاد الكرة لإرسال المباريات المتبقية ليرتبها سيادته بمعرفته، ويضع من يراه مناسبا لإدارة كل مباراة تحكيميًا، مع تحديد الأطقم المناسبة لحكم الفيديو".

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وكان نادر سعد صرح: "رئيس الوزراء كان واضحا في تصريحاته بشأن النشاط الرياضي، حيث قررت الدولة بالفعل استئناف المسابقات، سأقولها بعبارات واضحة، عودة الدوري قرار دولة".

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي وفقاً لاجراءات احترازية وبروتوكلات طبية، وتحدد يوم 25 يوليو المقبل موعداً لإمكانية بدء المسابقات الكروية.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري منذ شهر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويتبقى أكثر من 150 مباراة لإنهاء النسخة الحالية لموسم (2019-2020).