مصدر بالزمالك لمصراوي: كارتيرون يحضر اجتماع اتحاد الكرة.. وجلسة مع الشيشيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن المدير الفني الفرنسي لفريقهم باتريس كاريترون سيحضر الاجتماع الذي دعا له اتحاد الكرة اليوم الأربعاء.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أن كارتيرون تم إبلاغه بالموعد المُحدد للاجتماع وسيتواجد بنفسه.

وكانت اللجنة الخماسية المسؤولة عن اتحاد الكرة، قد أشارت عبر بيان صادر عنها يوم أمس الثلاثاء، إلى أن هذا الاجتماع سيكون مع المدربين ومع اللجنة الطبية والإدارة الفنية وإدارة المسابقات التابعة للاتحاد في الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء.

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وفي سياق أخر علم يلاكورة أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد جلسة مع المدرب العام لفريقه، سامي الشيشيني، يوم الخميس المقبل لمحاولة إثنائه عن الاستقالة التي تقدم بها مؤخراً.

وبحسب مصادر مسؤولة في مجلس إدارة نادي الزمالك، فلم يتم مناقشة أي أسماء لتكون بديلة لسامي الشيشيني في الجهاز الفني مع كارتيرون انتظاراً لما سيُسفر عنه الاجتماع معه.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد كشف في تصريحات عبر قناة ناديه في وقت سابق، أن الشيشيني تقدم باستقالته خوفًا بالمخاطرة على حياته بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.