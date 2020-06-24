اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكدت سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الكرة المصرية تمر بظروف استثنائية خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت عبدالحق، في تصريحات هاتفية لقناة "إم بي سي مصر": "سنعلن بعد 10 أيام عن موعد عودة الدوري بشكل رسمي بعد الانتهاء من الفحوصات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا".

وأضافت: "لم نتناقش أبدا في عودة الدوري من عدمه، بل تناقشنا في آلية تطبيق قرار استئناف النشاط".

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وأكمل: "دعم فيفا لاتحاد الكرة كان 200 ألف دولار، لكننا وزعنا أكثر من ذلك على الأندية".

وتابعت: "لم يصل لنا 500 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكاف أعلن بالفعل عن هذا الدعن لكن لم نتلق أي خطابات رسمية بهذا الشأن حتى الآن".

وأتمت سحر عبدالحق تصريحاتها قائلة: "عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة سيغيب عن اجتماع الأربعاء مع المديرين الفنيين للأندية بسبب ظروف خاصة، لكنه سيتابع معنا مجريات الأمور".