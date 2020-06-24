اللجنة الطبية باتحاد الكرة: اجرينا مسحات لـ 13 ناديًا.. وننتظر موقف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبيبة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه اتم اجراء مسحات لـ 13 ناديا بالدوري حتى الآن، ولا يزال هناك 3 اندية لم تقوم بإجراء عملية المسحة الطبيبة الأولى.

وقال سلطان في تصريحات لقناة أون تلفزيونية لقناة اون تايم سبورتس:" كل من الزمالك والإسماعيلي ونادي مصر لم يقوموا حتى الان بإجراء المسحات الطبيبة وفي انتظار تحديد الموعد بعدما قمنا بمخاطبتهم".

وأوضح، أن كل من ناديي الجونة وبيراميدز اجريا المسحات عن طريق اجهزة طبيبة حاصة بهما.

وتابع:" اخذنا مسحات لـ 13 نادي حتى الان، وكل عينات الخمس الاندية الاولي سلبية وفي انتظار نتيجة باقي الأندية".

وأتم تصريحاته:" في حالة ظهور عينة إيجابية لاي لاعب قبل اي مباراة سيتم عزله بشكل منفرد في منزله او مستشفى، لكن المسابقة ستستأنف بشكل طبيعي وسنجري تحليل دوري لباقي اللاعبين للاطمئنان على عدم تعرضه للإصابة".