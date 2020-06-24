مرتضى منصور: كارنيه الزمالك الجديد يحمل عبارة "نادي القرن الحقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيتم وضع عبارة "نادي القرن الحقيقي" على كارنيه النادي الجديد بجانب عبارة نادي الوطنية والكرامة، تلك هي الحقيقة.

وكان مرتضى منصور قد قام بوضع لافتة على بوابة نادي الزمالك تحمل عبارة الزمالك "نادي القرن الحقيقي"، وقرر تشكيل لجنة قانونية من أجل تقديم ملف للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على اللقب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك "من يقوم بتوجيه السباب لي ليس جماهير الأهلي، ولكن المرتزقة الذين استأجرهم محمود الخطيب رئيس الأهلي، يقومون بسبي ومجدي عبدالغني ومصطفى يونس، سوف أفضح الجميع بالصور".

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وواصل "كارنيه العضوية الجديد لنادي الزمالك الخاص يحمل عبارة الزمالك نادي الوطنية والكرامة وأيضا الزمالك نادي القرن الحقيقي".

وشدد "تلك هي الحقيقة حتى لو المحكمة الرياضية قالت لا".

واختتم "نحن نقدر جهود وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي فهو من أفضل الشخصيات التي تواجدت في هذا المنصب، أهلا بأعضاء نادي الزمالك عندما نقوم بفتح النادي من جديد، نستطيع التعامل مع الأمر لأن الزمالك نادي كبير".