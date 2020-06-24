رئيس الوحدة السابق: ميدو مدرب عبقري.. الفريق "مات فنيا" بعد رحيله

أكد حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السعودي السابق، أنه كان مجبر على إقالة ميدو رغم أنه كان محقا في اختراق حسابه على تويتر.

وقال خيمي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "القرار كان مننا أن يرحل، لأن الوضع المجتمعي كان

صعبا في هذه الأمور يا أبيض يا أسود".

وأكمل : "ميدو مدرب عبقري والوحدة مات فنيا بعد رحيله، إنه يملك ثقة كبيرة في قدراته رغم صغر سنه، ولديه فكر تدريبي على أعلى مستوى".