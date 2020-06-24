حارس مرمي أيرلندا في مونديال 1990 يشيد بأداء محمد صلاح

أشاد جيري بيتون حارس مرمي المنتخب الأيرلندي في مونديال 1990، بأداء محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي ونجم المنتخب المصري، موضحا أن منتخب الفراعنة متألق في كل أجياله.
وقال بيتون في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "محمد صلاح لاعبلا يصدق منتخب مصر لديه نجوم متألقون في كل الأجيال"، مضيفا أن منتخب مصر كان قويا ومتميزا في مونديال 1990 ،كنا ندرك قوته قبل مواجهته في كأس العالم، لم يحدث اتفاق على التعادل بين إيرلندا وهولندا في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة، والتعادل (1 – 1) كان يضمن تأهل هولندا وإيرلندا لثمن النهائي، وكان منتخبا هولندا وإيرلندا توقفا عن الهجوم في أخر 15 دقيقة من عمر لقاءهما في مونديال 1990.
وأتم : "قضيت فترة طويلة كحارس مرمى مع العديد من الأندية ومنتخب إيرلندا كنت محظوظا بهذه المسيرة الممتازة في الملاعب".
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