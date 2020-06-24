ميدو: مسيرتي مع الإسماعيلي الأفضل.. ورحلت عن الوحدة بسبب "سوء تفاهم"

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك كان يعيش فترة صعبة عندما تولى تدريبه.

وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عندما توليت تدريب

الزمالك كانت فترة صعبة ومحتاجة خبير كروي، فزت معهم بكأس مصر لكن تمت إقالتي بعدها".

وأكمل: "الإسماعيلي فترتي معه كانت أفضل من ناحية الأداء، والزمالك فاوضني

عندما كنت مع الدراويش لكني رفضت احتراما لجمهور الإسماعيلي".

وأضاف: "دربت الوحدة السعودي وهم بالمركز العاشر ووصلت بهم إلى المركز الرابع، وفزت بجائزة أفضل مدير فني، رحيلي كان بسبب سوء تفاهم ليس أكثر".

وأتم: "اختراق الحساب الشخصي كان حقيقيا ولدي الجرائة الكاملة في الاعتراف بالخطأ".