أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك كان يعيش فترة صعبة عندما تولى تدريبه.
وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عندما توليت تدريبالزمالك كانت فترة صعبة ومحتاجة خبير كروي، فزت معهم بكأس مصر لكن تمت إقالتي بعدها".
وأكمل: "الإسماعيلي فترتي معه كانت أفضل من ناحية الأداء، والزمالك فاوضنيعندما كنت مع الدراويش لكني رفضت احتراما لجمهور الإسماعيلي".
وأضاف: "دربت الوحدة السعودي وهم بالمركز العاشر ووصلت بهم إلى المركز الرابع، وفزت بجائزة أفضل مدير فني، رحيلي كان بسبب سوء تفاهم ليس أكثر".
وأتم: "اختراق الحساب الشخصي كان حقيقيا ولدي الجرائة الكاملة في الاعتراف بالخطأ".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: مسيرتي مع الإسماعيلي الأفضل.. ورحلت عن الوحدة بسبب "سوء تفاهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.