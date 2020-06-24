شاهد.. الزمالك يضع شعار نادي القرن الإفريقي على بطاقات العضوية

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور على وضع شعار "نادي القرن الحقيقي" على بطاقة العضوية الجديدة للنادي الخاص بأعضاء الجمعية العمومية. بأعضاء الجمعية العمومية. وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أن قرار وضع جملة "نادي القرن الحقيقي" على بطاقة عضوية النادي لقناعة المجلس بأن الزمالك هو نادي القرن. "نادي القرن الحقيقي" على بطاقة عضوية النادي لقناعة المجلس بأن الزمالك هو نادي القرن. وقرر نادي الزمالك تسليم بطاقة العضويات الجديدة لأعضاء الجمعية العمومية في بداية شهر يوليو المقبل.

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