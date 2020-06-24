وجيه أحمد يوضح خطة لجنة الحكام لاستئناف بطولة الدوري

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الحالي باتحاد الكرة، أنه هناك أربع حالات من بين الحكام أصيبوا بفيروي كورونا ، وتم شفاء ثلاثة منهم، موضحا الخطة التي ستعمل بها اللجنة مع استئناف الدوري.

قال وجيه في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج ملعب أون تايم: "أربع

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حكام أصيبوا بكورونا تم شفاء 3 منهم ،وعلاقتنا مع الحكام لم تنقطع خلال فترة التوقف وكنا نرسل رسل برامج تدريبية للحكام في بيوتهم".



وأضاف: "اتفقنا مع اللجنة الطبية على إجراء (مسحات) لكل الحكام ومعسكر لمدة 12 يوما لهم

قبل استئناف الدوري، و كل المؤشرات تؤكد بقائي على رأس لجنة الحكام وعزب حجاج مديرا لها ، نبحث استكمال لجنة الحكام وتشكيل لجنة فنية، وأنا أحترم أي قرار للجنة الخماسية مع تحديد اختصاصي".

وأتم: "تقنية حكم الفيديو (فار) تتطلب متابعة مستمرة، سنواصل على العمل بها مع مراعاة كل التدابير الوقائية، واللجنة ملتزمة بتطبيق تحديثات الاتحاد الدولي على القانون ومنها الخمس تغييرات".