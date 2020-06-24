تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأربعاء على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي "البريمرليج". تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تكون مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية تذاع مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد Advertisements بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي "1 " المشفره بتعليق حفيظ دراجي . بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي "1 " المشفره بتعليق حفيظ دراجي . وجاء تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع كالتالي.. في حراسة المرمى : دي خيا في خط الدفاع : هاري ماجواير ، فيكتور ليندلوف ، لوك شاو و آرون وان بيساكا. في خط الوسط : فريد ، بول بوجبا ، سكوت مكتوميناي و برونو فيرنانديز. في خط الهجوم : ماركوس راشفورد و أنطوني مارسيال. ويدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز السابع برصيد 44 نقطة .

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