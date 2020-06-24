محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح نظيره كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي "البريمرليج " . وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، بتوقيت القاهرة، بينما تكون مباراة ليفربول وكريستال بالاس في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، تذاع مباراة ليفربول وكريستال بالاس فيلا بشكل حصري عبر قناة بيإ ن سبورت أتش دي " 1 " المشفره بتعليق علي محمد علي . بتعليق علي محمد علي . وجاء تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس كالتالي.. Advertisements في حراسة المرمى: إليسون، روبرتسون ، فان دايك ، جوميز في خط الوسط: الكسندر ارنولد ، فاينالدوم ، فابينهو، هندرسون في الهجوم: ماني، فيرمينو ، محمد صلاح. ويدخل ليفربول المباراة وهو على قمة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة .

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