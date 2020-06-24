رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يوضح تطورات الخطة الاحترازية ومسحات الأندية

أوضح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، آخر تطورات الخطة الاحترازية المتبعة حاليا بالأندية استعدادا لعودة الدوري.

وقال سلطان في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج ملعب أون تايم: "تم أخذ مسحات كورونا للاعبي 13 ناديا في الدوري

الممتاز حتى الآن، بيراميدز والجونة أجريا مسحات عن طريق الأجهزة الطبية الخاصة بهما، وكل عينات لاعبي الـ 5 أندية الأولى كانت سلبية ونحن في انتظار أخذ عينات من لاعبي الزمالك والإسماعيلي ونادي مصر، كما أن هناك ترتيبات وإجراءات وقائية بعد عودة منافسات الدوري"

وأضاف: "اللجنة الطبية بالاتحاد تتابع كل الترتيبات مع الأجهزة الطبية في الأندية، هناك تعليمات بتجنب الزحام والالتزام بالتباعد بين اللاعبين مع عودة الدوري، فحص اللاعبين دوريا يضمن عدم انتقال الفيروس بينهم و سيتم عزل أي حالة إيجابية تظهر مع استئناف المسابقات المحلية"