بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ريال مايوركا مساء اليوم الإربعاء على ملعب سانتيجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري الإسباني " الليجا " .

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في تمام

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في تمام

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

وتذاع مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بشكل حصري عبر قناة بي إ ن سبورت أتش دي " 3 " المشفره بتعليق عصام الشوالي .

ومن المقررأن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع

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في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع : داني كارفاخال ، رافائيل فاران ، إدير ميليتاو ، مارسيلو

في خط الوسط : لوكا مودريتش ، توني كروس ، فيديريكو فالفيردي

في خط الهجوم : إدين هازارد ، فينسيوس جونيور ، كريم بنزيما .

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بالتساوي مع برشلونة وصيف الجدول بينما يحتل فريقريال مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة .