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بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نظيره ريال مايوركا مساء اليوم الإربعاء على ملعب سانتيجو برنابيو  ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر " الليجا " .

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في تمام

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في تمام

الساعة  الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية ،

وتذاع مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بشكل حصري عبر قناة بي إ ن سبورت أتش دي " 3 " المشفره بتعليق عصام الشوالي  .

 

ومن المقررأن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع

كالتالي ..

 

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في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع : داني كارفاخال ، رافائيل فاران ، إدير ميليتاو ، مارسيلو

في خط الوسط : لوكا مودريتش ، توني كروس ، فيديريكو فالفيردي

في خط الهجوم : إدين هازارد ، فينسيوس جونيور ، كريم بنزيما .

 

ويدخل ريال مدريد  المباراة وهو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بالتساوي مع وصيف الجدول بينما يحتل فريقريال مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة .

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