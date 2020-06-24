ميدو يكشف تفاصيل "الخناقة" مع دروجبا

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن تفاصيل الخناقة التي حدثت بينه وبين الفرنسي ديدييه دروجبا عندما تزاملا في مارسيليا الفرنسي.

قال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الفريق كان على متن

طائرة عائدة إلى فرنسا بعد خوض إحدى المباريات وكان يضع قدمه على المقعد امامه لأنه تم وضع ثلج عليها، وطلبت منه المضيفة أن يجلس بشكل معتدل حتى تهبط الطائرة، لكنه رفض لأن يقدمه تؤلمه ودخل في مشادة مع المضيفة خاصة وأنها طائرة خاصة لمارسيليا وعندما تدخل دروجبا طلب منه إلا يتدخل واندلعت بينهم مشادة قوية جدا.

ورد ميدو على تصريحات جوزيه انيجو مدرب مارسيليا السابق عن هذه الأزمة قائلا: "يبدو أن انيجو فقد الذاكرة حيث عانى من عدة مشاكل وأزمات ولم يتحدث عن الواقعة بتفاصيلها الحقيقية".

