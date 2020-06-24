اتجاه لتغيير ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن هناك اتجاه لنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة الجولة الـ 32 من الدوري الانجليزي الممتاز، المقررة يوم 2 يوليو المقبل خارج ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، وذلك لدواعي أمنية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة التليجراف الإنجليزية، فإن المباراة قد تقام على ملعب محايد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، حيث قال متحدث مجلس مدينة مانشستر: “إن قرار تحديد مكان مباراة مانشستر سيتي وليفربول في ملعب الاتحاد في 2 يوليو قيد المراجعة المستمرة”.

وأضاف: “سيعقد اجتماع للمجموعة الاستشارية للسلامة يوم الخميس، وقد نتمكن بعد ذلك من تحديد القرار النهائي”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذه المباراة، واحدة من اثنين لم يتم تحديد أماكن إقامتها بعد، منذ إعلان استئناف مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، حيث هناك مخاوف من كسر المشجعين لقواعد الإغلاق، واختراق بروتوكول مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن المباراة الثانية كانت بين إيفرتون وليفربول، ولكنها أقيمت أول أمس بدون تغيير مكان الإقامة على ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز، وانتهت بالتعادل السلبي.

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