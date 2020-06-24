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أهداف مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو فى الدوري الاسباني

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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نقدم لكم أهداف مباراة وأثلتيك بلباو فى الدوري الاسباني، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 بالجولة الـ 31 من الدوري الاسباني.

المباراة نُقلت على شاشة قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي المخضرم “رؤوف خليف”، كما نُقلت على قنوات لاليجا تي ڤي بار وموڤي ستار لاليجا 1.

لقاء البرسا وبلباو انطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت ، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة.

وانتهت اخر مواجهة بين “برشلونة وأثلتيك بيلباو” في الليجا بفوز بيلباو بهدفًا نظيف احرزه “أرتيز أدوريز” بطريقة رائعة لا تُنسى، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان ماميس” يوم 16 أغسطس 2019.

وودع برشلونة من كأس ملك اسبانيا هذا الموسم على يد أثلتيك بلباو، في الدور ربع النهائي، عندما سجل إينياكي ويليامز في الدقيقة الأخيرة.

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وأنقذ البديل الكرواتي إيفان راكيتيتش فريقه برشلونة من السقوط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي وقاده لفوز ثمين 1 / صفر على أتلتيك بلباو.

إليكم أهداف المباراة ..

هدف برشلونة 1-0

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