برشلونة يستعيد صدارة الدوري الاسباني بفوز بشق الأنفس أمام بلباو

استعاد برشلونة صدارة ترتيب جدول الليحا بعدما تغلب على ضيفه أثلتيك بلباو 1 / صفر مساء اليوم الثلاثاء 23-6-2020 على ملعب كامب نو، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الاسباني “لاليجا”.

وأنقذ البديل الكرواتي إيفان راكيتيتش فريقه برشلونة من السقوط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي وقاده لفوز ثمين.

ورفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة لينفرد بصدارة جدول المسابقة مؤقتا ، ولكن منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد يستطيع استعادة الصدارة بفارق المواجهة المباشرة حال حقق الفوز على ريال مايوركا غدا في مباراة أخرى بالمرحلة نفسها.

وقدم الفريقان عرضا متوسط المستوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى قبل ثلث ساعة فقط من نهاية المباراة رغم استحواذ برشلونة على الكرة بشكل أكبر وسيطرته غير الفعالة على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 71 ، استغل راكيتيتش الذي لعب من الدقيقة 64 هجمة منظمة لبرشلونة وسدد الكرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتعانق الشباك وتعلن فوز برشلونة بثلاث نقاط ثمينة، فيما تجمد رصيد بلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر علما بأنها الهزيمة الأولى له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

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جدير بالذكر ان آخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإسباني، انتصر “برشلونة” في 7 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة، بينما فاز “أثلتيك بيلباو” في 3 لقاءات فقط، وتعادل مثلهما، وخسر في 4 مواجهات.

وانتهت اخر مواجهة بين “برشلونة وأثلتيك بيلباو” في الليجا بفوز بيلباو بهدفًا نظيف احرزه “أرتيز أدوريز” بطريقة رائعة لا تُنسى، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان ماميس” يوم 16 أغسطس 2019.

وودع برشلونة من كأس ملك اسبانيا هذا الموسم على يد أثلتيك بلباو، في الدور ربع النهائي، عندما سجل إينياكي ويليامز في الدقيقة الأخيرة.