خاص | موسم حسين الشحات مع الأهلي لم ينته كما ادعى شبانة!

علمت مصادر “الخليج 365” داخل النادي الأهلي، أن لاعب الفريق حسين الشحات الذي خضع لإجراء جراحة مؤخرًا لم ينته موسمه مع الفريق كما أشاع الإعلامي الرياضي “محمد شبانة” في حديث صحفي مع أحد الصحف المحلية.

وأجرى حسين الشحات جراحة ناجحة لإزالة “فتاق” كان يعاني منه اللاعب طوال الفترة الماضية، مما كان يؤثر على مستواه في المباريات التي شارك فيها مع الأهلي بشكل واضح.

وادعى محمد شبانة في تصريحات صحفية عبر “بث مباشر -لايف” مع موقع صحيفة اليوم السابع، أن التقرير الطبي الخاص بلاعب الأهلي حسين الشحات، تسبب في صدمة داخل النادي بسبب مدة الغياب عن الملاعب.

وأكد رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي محمد شبانة، أن الطبيب الذي أجرى الجراحة للاعب الأهلي حسين الشحات طالب بابتعاده عن الملعب لمدة 3 أشهر.

وأضاف: “الطبيب أكد أن حسين الشحات يحتاج إلى راحة لمدة 3 أشهر من أجل التئام الجرح قبل أن يعود لممارسة الكرة وهو ما يعني غياب اللاعب عن الأهلي حتى نهاية الموسم.

وتابع شبانة: ” صعوبة الجراحة هو تكرارها للمرة الثالثة، حيث قام اللاعب بإجراء نفس الجراحة مرتين، الأولى وهو في صفوف مصر المقاصة، والثانية وهو في العين الإماراتي.

معلومات خاطئة عن اصابة الشحات

كشف مصدر مقرب من اللاعب حسين الشحات لـ”الخليج 365” بأن موسمه لم ينته، واصفًا ما قاله محمد شبانة بالمعلومات الخاطئة لعدم وجود تقرير طبي يؤكد غياب الشحات للمدة التي ذكرها.

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وشدد المصدر نفسه على عدم إجراء اللاعب نفس الجراحة 3 مرات، مؤكدًا أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم بها، وكانت المرة الأولى وهو في صفوف مصر المقاصة، والثانية مع الأهلي هذا الشهر.

وأضاف: “الطبيب المعالج أجرى الجراحة للشحات عن طريق الليزر، وتبين أن طريقة إجراؤها في المرة السابقة تمت بشكل خاطئ عن طريق الطبيب التابع لنادي المقاصة”.

ونجح الشحات في قيادة الأهلي للفوز ببطولة السوبر المصري مطلع الموسم، وتصدر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد لاعب العين الإماراتي السابق أحد أهم أوراق الأهلي الرابحة، وكان من أبرز اللاعبين الذين كانت لهم بصمة واضحة في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى انضمام حسين الشحات إلى الأهلي خلال الميركاتو الشتوي 2019 قادمًا من العين الإماراتي مقابل مبلغ يقال أنه وصل لخمسة ملايين دولار.