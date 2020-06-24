توتنهام ينتفض في ديربي لندن المصغر، ويُحسن وضعيته في الدوري الانجليزي

انتفض توتنهام هوتسبير فى ديربي لندن المُصغر بثنائية نظيفة أمام ضيفه وست هام يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء 23-6-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج“.

وسجل لاعب وسط وست هام يونايتد توماش سوتشيك هدفا بالخطأ في مرماه، وأحرز هاري كين الهدف الثاني للسبيرز والأول أهدافه منذ شهر ديسمبر الماضي.

ووقف الحظ إلى جوار الفريق الزائر قبل الاستراحة بعد أن ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا سجله سون هيونج-مين بسبب التسلل لكنه سرعان ما تخلى عن وست هام في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت خلف أبواب مغلقة.

وبعد ركلة ركنية في الدقيقة 64 اصطدمت الكرة بساق سوتشيك لتدخل شباك فريقه بالخطأ، ورد وست هام بقوة وأهدر جارود باون فرصة التعادل قبل أن يهز كين الشباك قبل النهاية بدقائق قليلة د(82).

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وبهذه الهزيمة ابتعد وست هام صاحب المركز 17 برصيد 27 نقطة من 31 مباراة عن منطقة الهبوط بفارق الأهداف عن بورنموث الذي لعب 30 مباراة.

وأبقى أول فوز لتوتنهام في ثماني مباريات في كل المسابقات على آمال الفريق في التأهل لدوري الأبطال، بعد التعثر في آخر 4 مباريات، حيث حصد منها نقطتين فقط، بعد هزيمتين وتعادلين.

ويحتل فريق المدرب جوزيه مورينيو المركز السابع فى ترتيب جدول الدوري الانجليزي برصيد 45 نقطة متأخرا بنقطة عن كل من مانشستر يونايتد الخامس ولفرهامبتون السادس.