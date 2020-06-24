أهداف مباراة توتنهام ووست هام يونايتد فى الدوري الانجليزي

نقدم لكم أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد فى الدوري الانجليزي، ضمن قمة مباريات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 على ملعب توتنهام الجديد، فى إطار منافسات الجولة الـ31 من البريميرليج.

وسعى اليوم توتنهام هوتسبير لتحقيق الفوز الأول له في البريميرليج بعد التعثر في آخر 4 مباريات، حيث حصد منها نقطتين فقط، بعد هزيمتين وتعادلين.

ويطمع توتنهام في تخطي خيبة التعادل أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، من أجل الدخول بقوة في صراع التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، حيث قبل انطلاق المباراة يبتعد السبيرز بفارق 4 نقاط فقط عن المركز الخامس، والذي يتأهل صاحبه إلى بطولة الدوري الأوروبي.

فى المقابل وست هام يونايتد، الذي لم يحقق سوى فوزًا وحيدًا في آخر 5 مباريات أيضًا، وخسر في 4 مباريات، فيصارع للهرب من مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

تشكيل الفريقين فى المباراة اليوم ..

تشكيل اصحاب الارض -توتنهام-: فى حراسة المرمى (هوجو لوريس)، وفى خط الدفاع (سيرجي أورييه – دافنسون سانشيز – إريك داير – بن ديفيز)، وفى الوسط (لوكاس مورا – ديلي آلي – موسى سيسوكو – جيوفاني لو سيلسو – سون هيونج مين)، ويقود خط الهجوم (هاري كين).

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أما تشكيل الزوار -وست هام-: فى حراسة المرمى (لوكاس فابيانسكي)، وفى خط الدفاع (ريان فيردريكس – فابيان بالبوينا – عيسى ديوب – آرون كريسويل)، وفى الوسط (مارك نوبل – ديكلان رايس – توماس سوسيك)، ويقود خط الهجوم الثلاثي (جارود بوين – مايكل أنطونيو – بابلو فورنالس).

وانتفض توتنهام هوتسبير فى ديربي لندن المُصغر بثنائية نظيفة أمام ضيفه وست هام يونايتد، بعد أن سجل لاعب الوسط توماش سوتشيك هدفا بالخطأ في مرماه وأحرز هاري كين أول أهدافه منذ ديسمبر

إليكم أهداف المباراة ..

هدف توتنهام 1-0

هدف توتنهام الثاني 2-0

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