نابولي يواصل البناء على مكتسبات كأس ايطاليا

بعد أسبوع من إحرازه لقب كأس إيطاليا، تابع نابولي نتائجه الايجابية محققاً الفوز في أول مباراة له في الدوري الايطالي بعد العودة من عطلة قسرية تسبب بها فيروس كورونا المستجد، على حساب مضيفه فيرونا 2-صفر اليوم الثلاثاء 23-6-2020، لحساب الجول الـ27.

ورفع نابولي الذي عرف بداية موسم كارثية، فنياً وإدارياً، رصيده الى 42 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط عن روما الخامس الذي يستقبل سمبدوريا يوم غد الاربعاء، فى المقابل تجمد رصيد فيرونا عند النقطة 38 فى المركز التاسع.

وكان رجال المدرب جينارو جاتوزو قد أقصوا إنتر من نصف نهائي الكأس، قبل التفوق على يوفنتوس، بطل الدوري في آخر ثمانية مواسم، في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وافتتح المهاجم البولندي اركايدوش ميليك التسجيل للفريق الجنوبي مترجما ركلة ركنية من قلب منطقة الجزاء فى الدقيقة (38).

وفي نهاية اللقاء، ضاعف البديل المكسيكي هيرفينغ لوزانو الذي عاش موسماً صعباً في بداية مشواره مع نابولي، الارقام بهدف رأسي بعد عرضية من الجزائري فوزي غلام د(90)، ليحقق “بارتينوبي” فوزه الرابع تواليا في الدوري.

Advertisements

وكرّم لاعبو نابولي زميلهم البلجيكي دريس مرتنز الذي دخل في آخر عشرين دقيقة، بكتابة عبارة “دريس مرتنز أفضل مسجل في تاريخ نابولي”، على شارات قمصانهم، بعد رفع رصيده الى 122 هدفا مع الفريق الازرق.

وسعى اليوم نابولي لتسجيل عودة قوية إلى منافسات الدوري الايطالي، حيث يطمح نادي الجنوب الإيطالي التقدم في جدول الترتيب، وتحديدًا إلى المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جاتوزو الذي اصبح اول مدرب لنابولي يفوز في خمس مباريات من اصل ست خارج ملعبه في الدوري “لا يمكننا الاسترخاء، لا يجب ان نفكر حتى في دوري الابطال”.

تابع المدرب الذي يلتقي فريقه سبال يوم الاحد “يجب ان نتابع على هذا المسار، ونؤمن بأن العمل الجاد يمنحنا اشياء هامة، على غرار ما حصل في الكأس. لا اعرف اذا كانت هذه المباريات الـ11 ستكون كافية لنا لبلوغ دوري الابطال، علينا ان نفكر فقط في التحدي المقبل ضد سبال”.