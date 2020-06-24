أتلتيكو مدريد واستغلال مثالي لتعادل فياريال وإشبيلية في الدوري الاسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني بفوزه على مضيفه ليفانتي 1 / صفر، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الثلاثاء 23-6-2020، على ملعب “سيوتات دي فالنسيا”، فى إطار منافسات الجول الـ31 من الليجا.

ويدين أتلتيكو بالفضل في هذا الفوز لبرونو جونزاليس، لاعب ليفانتي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 55 ليقفز للمركز الثالث، بفارق نقطتين عن اشبيلية صاحب المركز الرابع، فى المقابل توقف رصيد ليفانتي عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

ونجح أتلتيكو مدريد في إغلاق مناطقه، واعتمد على المرتدات مستغلًا اندفاع أصحاب الأرض نحو الهجوم، وعلى عكس مجريات اللعب تقدم الضيوف بهدف أحرزه مدافع ليفانتي برونو جونزاليس خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.

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وفي الشوط الثاني تابع أتلتيكو أسلوب لعبه معتمدًا على المرتدات التي صنع منها عدة فرص سانحة للتسجيل، وألغى حكم المباراة هدفا أحرزه البرازيلي ديجو كوستا، بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسعي اليوم فريق أتلتيكو مدريد في مواصلة الانتصارات للحافظ على المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، بعد فوزه على أوساسونا بخماسية نظيفة، وبلد الوليد بهدف نظيف، واستغلال تعثر منافسيه فياريال واشبيلية بعد تعادلهم أمس 2-2.

وهذا الفوز هو الثالث على التوالي لأتلتيكو والرابع عشر هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في 13 مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة عشر لفريق ليفانتي مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في خمس.