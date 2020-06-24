أتلتيكو مدريد يواصل صحوته ويقفز للمركز الثالث في الليجا

تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه ليفانتي بهدف نظيف، الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



نجح أتلتيكو مدريد في إغلاق مناطقه، واعتمد على المرتدات مستغلًا اندفاع أصحاب الأرض نحو الهجوم، وعلى عكس مجريات اللعب تقدم الضيوف بهدف أحرزه مدافع ليفانتي برونو غونزاليس خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.



في الشوط الثاني تابع أتلتيكو أسلوب لعبه معتمدًا على المرتدات التي صنع منها عدة فرص سانحة للتسجيل.



وألغى حكم المباراة هدفا أحرزه البرازيلي ديغو كوستا، بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.



بهذه النتيجة، صعد أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث برصيد 55 نقطة متخطيًا إشبيلية الرابع بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 38 في المركز الحادي عشر.

المصدر: وكالات

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