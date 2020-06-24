رياضة | ضربة قوية للزمالك بشأن ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضربة قوية للزمالك بشأن ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي الزمالك صدمة قوية بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويريد الفارس الأبيض التعاقد مع أحمد أيمن منصور نجم نادي بيراميدز في الصيف المقبل لتدعيم خط الدفاع في الفريق بالموسم القادم.

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وأبدى أحمد أيمن منصور موافقته على فكرة الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل ولكن طلب انهاء الصفقة مع نادي بيراميدز.

ورفض نادي بيراميدز نهائيا فكرة رحيل أحمد أيمن في نهاية الموسم الجاري إلى نادي الزمالك بعد أن تفاوض الأبيض بالفعل مع النادي الفترة الماضية.

وأكد بيراميدز انه لن يقبل بإنتقال أحمد أيمن منصور عن النادي في سوق الانتقالات الصيفية سواء داخل مصر أو خارجها نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.