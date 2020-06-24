رياضة | سولسكاير يختار الحارس الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سولسكاير يختار الحارس الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اختياره لأفضل حارس مرمى في العالم من وجهة نظره.

سولسكاير يختار دي خيا كأفضل حارس في العالم

وقال سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس": "ديفيد هو الحارس الأفضل في العالم".

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وأوضح مدرب الشياطين الحمر: "استقبلت شباكه هدفين في آخر 7 مباريات، بينهم مبارتين أمام مانشستر سيتي، وضد تشيلسي وبالطبع توتنهام، وواحدة أمام إيفرتون. هدفين في 7 مباريات. حظينا معه بمسيرة دون أن تستقبل شباكنا أهدافًا".

وأضاف سولسكاير: "الكرة (أمام توتنهام)، لا يمكنه التصدي لها. قدم تصديات رائعة وساعدنا في الفوز بالمباريات، ولا أزال أرى بأنه الحارس الأفضل بالعالم. ديفيد يعمل بقوة، ويعمل بجد في التدريبات. أنا سعيد للغاية بعمله".

وتابع سولسكاير: "إنها وظيفة مختلفة أن تلعب لشيفيلد، وأنا تلعب للمان يونايتد. هناك اختلاف. حظي (هندرسون) بعامين رائعين من أجل تطوره، ويلعب الآن مع فريق يقدم كرة قدم رائعة، والأرقام تظهر ذلك".

وأتم مدرب اليونايتد تصريحاته: "يتعلم طوال الوقت ويملك الشغف كي يصبح الأفضل. هو يتطور ويحظى بتدريبات جيدة، وسيصبح في يوم من الأيام الحارس الأول لمنتخب إنجلترا، ومانشستر يونايتد، والأمر يتعلق به لمواصلة التطور".